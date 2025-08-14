الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«الصحة العالمية»: 14800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة

فلسطينيون يمرون قبالة مجمع سكني مدمر في غزة (أرشيفية)
15 أغسطس 2025 01:03

غزة (الاتحاد)

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبر ييسوس، إن أكثر من 14800 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى رعاية طبية منقذة للحياة غير متوفرة في القطاع.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، دعا غيبر ييسوس في بيان عبر صفحته على منصة «إكس»، إلى إعادة تفعيل مسارات التحويل الطبي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قبل فوات الأوان. 
وأشار إلى أن المنظمة دعت، أمس الأول، إلى إجلاء 32 طفلاً و6 مرضى بالغين من قطاع غزة، إلى جانب 99 من مرافقيهم، مبيناً أنه تم إجلاء 25 طفلاً و6 بالغين إلى إيطاليا، و5 أطفال إلى بلجيكا، وطفلين إلى تركيا.
وأعرب عن شكره للمفوضية الأوروبية ولجميع الحكومات التي أبدت تضامنها مع مرضى غزة في الحالات الحرجة، من خلال توفير رعاية طبية متخصصة لهم.

منظمة الصحة العالمية
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
أهالي غزة
إسرائيل
سكان غزة
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
