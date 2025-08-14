منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة

غزة (الاتحاد)

قالت أكثر من 100 منظمة غير حكومية في رسالة مشتركة أمس، إن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة.

وجاء في الرسالة: «رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة»، قائلة إن هذه المنظمات «غير مخوّلة تسليم المساعدات».

وبحسب الرسالة، رُفض 60 طلباً على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في شهر يوليو وحده.

وفي مارس، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.

ويحدّث القانون الجديد الإطار الذي ينبغي للمنظمات أن تسجل بموجبه من أجل الحفاظ على وضعها داخل إسرائيل، إلى جانب الأحكام التي تحدد طريقة رفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها.