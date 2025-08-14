مسؤولون بمنظمات إغاثية وأممية لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة إلى وصول آمن وكافٍ ومستدام للمساعدات

أحمد مراد (غزة، القاهرة)

دعا مسؤولون في منظمات إغاثية وأممية إلى تكثيف الجهود الإنسانية في غزة بشكل فوري، عبر وصول آمن وكاف ومستدام للمساعدات، من خلال جميع المعابر والمنافذ، مشيرين إلى أن كل ساعة تأخير في إدخال الغذاء والدواء والمياه والوقود تعني فقدان مزيد من الأرواح.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن تكثيف جهود الإغاثة في القطاع لم يعد خياراً، بل ضرورة إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل، مشددين على ضرورة التحرك بسرعة وكفاءة لضمان تدفق المساعدات الأساسية من دون أي عوائق أو قيود.

وشدد مسؤول الإعلام في المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، سليم عويس، على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية في غزة بشكل فوري ومستدام، مع زيادة حجم ونطاق المساعدات التي تصل إلى جميع أنحاء القطاع، مؤكداً أن كل ساعة تأخير في إدخال الغذاء والدواء والمياه والوقود تعني فقدان مزيد من الأرواح، لا سيما بين الأطفال والنساء وكبار السن، مما يفاقم الأزمة بشكل خطير للغاية.

وأوضح عويس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لا يمكن إنقاذ مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في غزة من دون وصول آمن وكاف ومستدام للمساعدات الإنسانية، عبر جميع المعابر والمنافذ، وذلك من أجل الوصول إلى كل فرد أينما كان في مناطق القطاع المختلفة.

وأشار إلى أن ما كان يدخل إلى غزة، في الأشهر الماضية، من مساعدات إنسانية وإغاثية، وبالأخص منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي، لا يلامس الحد الأدنى من الاحتياجات الهائلة على أرض الواقع، مؤكداً أن أطفال القطاع يموتون جوعاً، ويعانون المرض والخوف، من دون وجود ما يكفي من غذاء وعلاج وأمن وحماية.

ودعا المسؤول الأممي إلى تطبيق الالتزام الأخير بزيادة وتسهيل دخول المساعدات بشكل آمن وعاجل، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مستدام، حتى تنتهي معاناة أهالي القطاع.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدكتور هشام مهنا، أن هناك حاجة ماسة لتكثيف وتوسيع نطاق جهود الإغاثة في غزة، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية، موضحاً أن القطاع يشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وذكر مهنا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أزمة الجوع المتفاقمة بين أهالي القطاع تُنذر بمجاعة واسعة النطاق، في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وشح الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات الكهرباء، مشدداً على ضرورة إدخال المساعدات بشكل فوري ومن دون أي قيود أو عراقيل، لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة لغالبية السكان الذين يعانون أوضاعاً معيشية متردية، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن تكثيف جهود الإغاثة في غزة لم يعد خياراً، بل ضرورة إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل، مما يتطلب التحرك بسرعة وكفاءة لضمان تدفق المساعدات الأساسية من دون عوائق.

وأكد مهنا أن استمرار القيود على دخول الغذاء والوقود والدواء يعني تعريض حياة مئات الآلاف من الأسر للخطر.