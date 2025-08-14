الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة

طفلة تحمل قوارير مياه فارغة في مدينة رفح بغزة - أرشيفية
15 أغسطس 2025 01:03

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
239 وفاة بينهم 106 أطفال ضحايا التجويع في غزة
منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن ارتفاع درجات الحرارة في غزة وتفاقم أزمة نقص المياه يجعل الوضع المأساوي في القطاع أكثر سوءاً.
وذكرت الوكالة في سلسلة منشورات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: «في غزة، تفاقمت أزمة نقص المياه بسبب موجة الحر الحالية».
وأوضحت أن «درجات الحرارة في غزة تتجاوز 40 درجة مئوية، ما يجعل الوضع المأساوي أصلاً أكثر سوءاً».
وتابعت: «مع ندرة المياه المتاحة يزداد خطر الإصابة بالجفاف، فالقصف والنزوح القسري مستمران، ومع محدودية الكهرباء والوقود لا يوجد أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد».
وذكرت «الأونروا» أنها نفذت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر2023، أنشطة طارئة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء غزة.
وأشارت إلى تقديمها دعماً لنحو 1.7 مليون نازح، شمل مياهاً معبأة ومياهاً عبر الشاحنات.
وأكدت المنظمة الأممية على وجود حاجة ملحّة إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

الأونروا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
ارتفاع درجات الحرارة
