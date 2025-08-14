الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
239 وفاة بينهم 106 أطفال ضحايا التجويع في غزة

أطفال يحاولون الحصول على طعام في مدينة خان يونس بغزة (أ ف ب)
15 أغسطس 2025 01:03

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 239 فلسطينياً بينهم 106 أطفال.
وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت خلال 24 ساعة وفاة 4 حالات نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
وأوضحت أن إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع بذلك إلى 239 وفاةً، بينهم 106 أطفال، منذ 7 أكتوبر 2023.
وتتواصل الوفيات الناجمة عن المجاعة، رغم سماح إسرائيل قبل نحو أسبوعين، بدخول شاحنات محدودة من البضائع والمساعدات الإنسانية التي تتعرض في معظمها للسرقة.
ومؤخراً، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، واصفاً الوضع الإنساني بأنه غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس، فيما أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يومياً لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار والإبادة الجماعية.

