الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا: قتلى في انفجار "مستودع لمخلفات الحرب"

فرق إنقاذ تتدخل بعد انفجار في إدلب
14 أغسطس 2025 21:33

أعلنت سوريا مقتل أربعة أشخاص، اليوم الخميس، في انفجار وقع في مستودع لبقايا مخلفات الحرب عند أطراف مدينة إدلب في شمال غرب البلاد.
وأفاد سكان في إدلب بسماع دوي انفجارات عند الأطراف الغربية للمدينة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن وزارة الصحة، بـ"ارتقاء أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين".
من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في بيان، أن "انفجارا كبيرا وقع داخل مستودع لبقايا مخلفات الحرب".
وأكّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في منشور على منصة "إكس"، أن عمليات إخماد الحرائق يشارك فيها "أكثر من 25 من فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وفرق إطفاء الأحراج وأفواج الإطفاء، بالإضافة لجهود ومساندة من الأهالي والمجتمعات المحلية".

أخبار ذات صلة
العراق ينفي إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا
اجتماع أردني سوري أميركي في عمّان لتعزيز وقف النار بالسويداء
المصدر: وكالات
سوريا
إدلب
انفجار
مستودع
آخر الأخبار
رئيس خيتافي ينتقد مقترح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
الرياضة
رئيس خيتافي ينتقد مقترح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
اليوم 23:43
مهاجم مانشستر يونايتد يرحب بالانتقال إلى ميلان
الرياضة
مهاجم مانشستر يونايتد يرحب بالانتقال إلى ميلان
اليوم 23:41
إنتر ميلان يطلب لاعب روما بـ34 مليون يورو
الرياضة
إنتر ميلان يطلب لاعب روما بـ34 مليون يورو
اليوم 23:38
رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية والجهود المبذولة تجاه التطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية والجهود المبذولة تجاه التطورات في المنطقة
اليوم 23:11
تصور يظهر نجمًا ضخمًا يتمدد بواسطة قوى الجاذبية لثقب أسود
الترفيه
علماء يرصدون نهاية نجم عملاق حاول ابتلاع ثقب أسود
اليوم 23:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©