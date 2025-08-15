الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اليونان وإسبانيا والبرتغال في سباق لاحتواء حرائق الغابات

اليونان وإسبانيا والبرتغال في سباق لاحتواء حرائق الغابات
15 أغسطس 2025 08:50

 تسابقت فرق الإطفاء في اليونان وإسبانيا والبرتغال لاحتواء حرائق الغابات يوم الخميس، مستفيدة من الرياح الهادئة التي أبطأت الحرائق حتى مع بقاء جزء كبير من جنوب أوروبا في خطر مرتفع في ظل الظروف الحارة والجافة.
وسمح انخفاض سرعة الرياح لطائرات الإطفاء في البلدان الثلاثة المتضررة بشدة بتكثيف عمليات إلقاء المياه.
وحذرت السلطات من أن درجات الحرارة القصوى من المرجح أن تستمر.
وأبلغت السلطات الإسبانية عن وفاة رجل إطفاء متطوع أصيب بحروق خطيرة في منطقة شمال مدريد هذا الأسبوع.
وكانت هذه هي الوفاة الثالثة المبلغ عنها في إسبانيا بسبب الحرائق الأخيرة.
وتم إجلاء الآلاف من الأشخاص من منازلهم في المنطقة ولا يزالون لا يستطيعون العودة.
وفي اليونان، قالت خدمة الإطفاء إنه تم احتواء حريق كبير خارج مدينة باتراس الساحلية الجنوبية على مشارف المناطق الحضرية.
وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بالحريق، الذي قالت السلطات إنه ربما تم إشعاله عمدا.
وتحولت الرياح القوية في اليونان إلى أجزاء مختلفة من البلاد يوم الخميس.
وقال وزير الحماية المدنية يوانيس كيفالوجيانيس إن السلطات تستعد لاحتمال حدوث جولة جديدة من الحرائق الكبرى.
وقالت وكالة الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها استجابت لطلبات المساعدة هذا الأسبوع من اليونان وإسبانيا وبلغاريا والجبل الأسود وألبانيا، وأرسلت طائرات ومروحيات إطفاء من دول أعضاء أخرى.

المصدر: د ب أ
حريق غابات
