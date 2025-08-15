الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
60 قتيلاً جراء الفيضانات في كشمير الهندية

15 أغسطس 2025 11:35

قالت السلطات ووسائل إعلام محلية في الهند اليوم الجمعة إن 60 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وفقد أكثر من 100 آخرين، بعد يوم من هطول أمطار غزيرة مفاجئة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في الشطر الهندي من إقليم كشمير.
وتلك وهي ثاني كارثة من نوعها في منطقة جبال الهيمالايا خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.
وغمرت انهيارات طينية متدفقة وسيول قرية تشاسوتي في كشمير الهندية أمس الخميس، وجرفت زواراً تجمعوا لتناول الغداء قبل أن يتسلقوا التل .
وتناثرت حقائب وملابس ومتعلقات أخرى في الطين مع أعمدة الكهرباء المكسورة اليوم الجمعة في وقت استخدم فيه منقذون المجارف والحبال والجسور المؤقتة في محاولة لانتشال الناس من تحت الأنقاض.
وقال أحد عمال الإنقاذ لوكالة أنباء آسيا الدولية "قيل لنا أن ما بين 100 و150 شخصا قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض".
وتأتي واقعة أمس الخميس بعد أكثر من أسبوع بقليل من فيضان وانهيار طيني اجتاح قرية بأكملها في ولاية أوتاراخاند الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مستهل خطاب بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال البلاد "الطبيعة تختبرنا. في الأيام القليلة الماضية، اضطررنا للتعامل مع انهيارات أرضية وهبات صقيع وكوارث طبيعية أخرى".

المصدر: رويترز
