الأخبار العالمية

ارتفاع درجات الحرارة وحرائق في أجزاء من إنجلترا

ارتفاع درجات الحرارة وحرائق في أجزاء من إنجلترا
15 أغسطس 2025 14:45

تشهد أجزاء من إنجلترا درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية اليوم الجمعة، فيما يحاول رجال الإطفاء التعامل مع نقص في الموارد وسط موجة الحر الشديدة.
  وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود سحب متفرقة عبر الشمال وهطول أمطار خفيفة إلى جانب زخات من المطر فوق أسكتلندا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
  ورغم هذا سوف تظل درجات الحرارة دافئة، بشكل خاص في إنجلترا وويلز.
وفي لندن، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة بينما سوف تظل كارديف أبرد بشكل طفيف عند 29 درجة.
وبالاتجاه إلى الشمال، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في بلفاست وإدنبره أكثر اعتدالا حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 22 درجة و24 درجة على التوالي. ومع تركز الحرارة عبر جنوب وجنوب غرب إنجلترا، سترتفع درجات الحرارة إلى 30 درجة في سالزبوري و29 درجة في كامبريدج، بينما من المتوقع أيضا أن تشهد المناطق الوسطى مثل نوتنجهام ارتفاع الحرارة إلى 28 درجة.
ويأتي ذلك فيما تحرك رجال الإطفاء عبر المملكة المتحدة للمساعدة في التصدي لحرائق الغابات الكبرى في هولت هيث ودورست، مما أثار الدعوات لزيادة موارد مكافحة الحرائق.

المصدر: د ب أ
