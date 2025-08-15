الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة معلم فن الشاي الياباني سن جنشيتسو عن 102 عام

وفاة معلم فن الشاي الياباني سن جنشيتسو عن 102 عام
15 أغسطس 2025 16:35

أعلنت مدرسة أوراسينكيه لتعليم تقاليد الشاي في اليابان وفاة المعلم الياباني الشهير الدكتور سين جنشيتسو، الرئيس الخامس عشر للمدرسة أحد أبرز رموز فن الشاي التقليدي سفير السلام العالمي من خلال هذا الفن، عن عمر ناهز 102 عام.
وذكرت "وكالة كيودو اليابانية للأنباء" أن جنشيتسو كان يشغل سابقاً منصب المعلم الأكبر لمدرسة "أوراسينكيه"، إحدى أبرز ثلاث مدارس لفن الشاي الياباني، وقضى حياته متنقلاً بين أكثر من 60 دولة لنشر رسالته المتمثلة في "السلام من خلال فنجان شاي" وفي شبابه، جُنّد كطيار في البحرية الإمبراطورية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية إلا أنه لم يشارك في أي مهمة بسبب انتهاء الحرب.
ولد سين جنشيتسو في عام 1923 في عائلة أوراسينكيه في كيوتو والتي تعود جذورها إلى المعلم التاريخي سن نو ريكيو (1522-1591)، والذي يُنسب إليه تأسيس أسلوب "وابي" في فن الشاي.
بعد الحرب، سافر جنشيتسو إلى الولايات المتحدة عام 1951 لنشر فن الشاي، وأصبح المعلم الخامس عشر لمدرسة أوراسينكيه في عام 1964 وبقي في المنصب حتى عام 2002.
وقدّم الشاي لكبار الشخصيات اليابانية والزعماء الدوليين، من بينهم الملكة إليزابيث الثانية، والبابا يوحنا بولس الثاني، والرئيس الأميركي جورج بوش الابن.
ألقى جنشيتسو محاضرات في جامعات مثل جامعة هاواي والتقى الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ، ما أدى إلى تأسيس مؤسسة تعليمية لفن الشاي في الصين وفي الفاتيكان، قدّم طقوس الشاي أمام البابا، ما يرمز إلى حوار ثقافي وإنساني عالمي.
ورغم تقاعده الرسمي، واصل جنشيتسو جهوده لنشر السلام عبر"طريق الشاي"، وشغل مناصب بارزة، منها سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونيسكو" .. وعمل مساعداً خاصاً لوزير الخارجية الياباني.
حصل على وسام الثقافة من الحكومة اليابانية عام 1997، كأول شخصية من عالم الشاي تنال هذا التكريم، ونال أيضاً وسام "جوقة الشرف" برتبة قائد من فرنسا عام 2020.
وتمتلك مدرسة أوراسينكيه اليوم 167 فرعاً داخل اليابان، ولها حضور عالمي واسع، مما يخلّد إرث معلم قضى حياته في تحويل فنجان شاي إلى رمز للسلام العالمي.

أخبار ذات صلة
خربين يقترب من «نادي المائة»
«دورينا» تاريخ حافل يرويه الهدافون!
المصدر: وام
اليابان
الإمارات
آخر الأخبار
ليدز يضم ليوين في «صفقة حرة»
الرياضة
ليدز يضم ليوين في «صفقة حرة»
اليوم 18:20
مدرب توتنهام يطالب الجماهير بدعم تيل بعد الإساءة!
الرياضة
مدرب توتنهام يطالب الجماهير بدعم تيل بعد الإساءة!
اليوم 18:16
الشرطة والمسعفون عند مكان إطلاق النار في مدينة "أوريبرو" في السويد
الأخبار العالمية
إطلاق نار قرب مسجد في السويد
اليوم 18:14
أبوظبي
علوم الدار
احتمال سقوط أمطار غداً
اليوم 18:02
خربين يقترب من «نادي المائة»
الرياضة
خربين يقترب من «نادي المائة»
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©