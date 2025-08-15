ترامب وبوتين يعقدان قمة في ألاسكا بشأن أوكرانيا

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في قمة مهمة في ولاية ألاسكا الأميركية بشأن الأزمة في أوكرانيا.

هذا اللقاء المباشر سيكون الأول من نوعه بين الرئيسين منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022. يحمل الاجتماع، الذي من المقرر أن ينطلق في الساعة 1130 صباحا (1930 بتوقيت جرينتش) في قاعدة "إلمندورف- ديتشاردسون" العسكرية في مدينة أنكوراج، أهمية بالغة.

وحذر ترامب عشية زيارة ألاسكا من أنه هناك "فرصة بنسبة 25 % لنجاح هذا الاجتماع"، لكنه أعرب عن أمله في تمهيد الطريق لمفاوضات مستقبلية مع بوتين.

وذكر البيت الأبيض والكرملين أن ترامب وبوتين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، رغم أن ترامب حذر من أنه قد يدلي بتصريحات منفردا "إذا لم ينته الاجتماع بشكل جيد".

وأعرب ترامب عن أمله في إجراء محادثات لاحقة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن هذا سيكون "أهم" من هذا الاجتماع الثنائي مع بوتين.

من المتوقع أن يطلع ترامب زيلينسكي والقادة الأوروبيين، الذين سيتابعون الاجتماع عن بعد، على مجرياته بعد انتهائه.

وقال زيلينسكي، في العاصمة الأمانية برلين الأسبوع الجاري، إنه يرغب في أن يشهد وقفا فوريا لإطلاق النار وضمانات أمنية قوية ضمن مخرجات القمة، كما شدد على أن أوكرانيا لا بد أن تشترك مباشرة في أي محادثات عن مستقبلها.