في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.. امبراطور اليابان: "ندم عميق"

عبّر ناروهيتو امبراطور اليابان عن "ندم عميق" بمناسبة الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وقال ناروهيتو إنه يشعر بـ"حزن عميق ومتجدد" في كلمة مؤثرة ألقاها وإلى جانبه الامبراطورة ماساكو داخل قاعة مغلقة في وسط العاصمة اليابانية، حيث تم تنكيس العلم الوطني في الخارج.

وأضاف الامبراطور، البالغ 65 عاما "أفكاري مع العدد الكبير من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم الثمينة في الحرب الأخيرة ومع عائلاتهم الثكلى".

وأكد "ومن خلال التأمل في ماضينا واستحضار مشاعر الندم العميق، آمل بألّا تتكرر مآسي الحرب مجددا".

كما ألقى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا كلمة في المراسم تعهد فيها "الحفاظ على الذكريات المؤلمة للحرب... ونقلها عبر الأجيال، والسعي إلى اتخاذ خطوات نحو سلام دائم".