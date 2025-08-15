الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.. امبراطور اليابان: "ندم عميق"

ناروهيتو امبراطور اليابان وزوجته الامبراطورة ماساكو في حفل بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية
15 أغسطس 2025 17:41

عبّر ناروهيتو امبراطور اليابان عن "ندم عميق" بمناسبة الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وقال ناروهيتو إنه يشعر بـ"حزن عميق ومتجدد" في كلمة مؤثرة ألقاها وإلى جانبه الامبراطورة ماساكو داخل قاعة مغلقة في وسط العاصمة اليابانية، حيث تم تنكيس العلم الوطني في الخارج.

وأضاف الامبراطور، البالغ 65 عاما "أفكاري مع العدد الكبير من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم الثمينة في الحرب الأخيرة ومع عائلاتهم الثكلى".
وأكد "ومن خلال التأمل في ماضينا واستحضار مشاعر الندم العميق، آمل بألّا تتكرر مآسي الحرب مجددا".
كما ألقى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا كلمة في المراسم تعهد فيها "الحفاظ على الذكريات المؤلمة للحرب... ونقلها عبر الأجيال، والسعي إلى اتخاذ خطوات نحو سلام دائم".

المصدر: آ ف ب
امبراطور اليابان
الحرب العالمية الثانية
ذكرى
ناروهيتو
