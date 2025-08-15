إطلاق نار قرب مسجد في السويد

جرح شخصان في إطلاق نار، اليوم الجمعة، قرب مسجد في مدينة "أوريبرو" السويدية، وفق ما أفادت الشرطة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا تعرّض لإطلاق نار لدى مغادرته المسجد.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل حول ملابسات إطلاق النار، لكنها دعت الناس إلى الابتعاد عن موقع الحادثة فيما تلاحق مطلق النار.

وقال أندرز دالمان الناطق باسم الشرطة "نحن حاليا نلاحق الجاني أو الجناة بشكل نشط (...) ونقوم باستجواب شهود ونجري تحقيقات".

وجاء، في بيان على موقع الشرطة، بأنها "فتحت تحقيقا أوليا في محاولة قتل. أصيب شخصان على صلة بإطلاق النار بجروح".

وشهدت مدينة أوريبرو حادثة إطلاق نار في مدرسة في فبراير الماضي أسفرت عن مقتل 11 شخصا، بمن فيهم الجاني.