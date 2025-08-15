الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يتصل برئيس بيلاروسيا قبيل قمة مع بوتين

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
15 أغسطس 2025 18:57

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، عبر الهاتف اليوم الجمعة، قبل ساعات من قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال "ناقشنا العديد من المواضيع، بما فيها زيارة الرئيس بوتين لألاسكا".
وأضاف أنه شكر لوكاشنكو على إطلاق سراح سجناء سياسيين، لافتا إلى أن الجانبين "يناقشان إطلاق سراح 1300 سجين إضافي".
وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "لوكاشنكو وترامب أجريا مكالمة هاتفية" دون تقديم تفاصيل.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
ألكسندر لوكاشينكو
اتصال هاتفي
