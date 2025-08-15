الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تتوقع مدة لقاء بوتين وترامب خلال قمتهما

جندي أميركي يتحدث مع طواقم إعلامية أمام مقر انعقاد قمة بوتين وترامب في ألاسكا
15 أغسطس 2025 20:03

قدّر الكرملين الوقت الذي ستستغرقه القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية في ألاسكا لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، اليوم الجمعة.
وأكدت الرئاسة الروسية أن اللقاء قد يستمر "ست أو سبع ساعات على الأقل"، تشمل اجتماعهما والمؤتمر الصحافي المشترك.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للتلفزيون الروسي الرسمي "بشكل عام، يمكننا أن نتوقع أن الأمر سيستغرق ست أو سبع ساعات على الأقل".
وأوضح المتحدث أن الزعيمين سيلتقيان بشكل فردي، قبل مفاوضات أوسع يحضرهما وفديهما يليها مؤتمر صحافي مشترك.
وقبل بدء محادثاتهما، سيستقبل الرئيس الأميركي نظيره الروسي لدى نزوله من طائرته في ألاسكا، وفق ما أفاد بيسكوف.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، للإعلام الرسمي الروسي قبل مغادرة بوتين إلى ألاسكا "من المقرر أن يهبط الرئيس في تمام الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت). سيستقبله الرئيس ترامب" على المدرج.

أخبار ذات صلة
ترامب يدلي بتصريح عن قمته مع بوتين قبيل انعقادها
ترامب يتصل برئيس بيلاروسيا قبيل قمة مع بوتين
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
قمة
ألاسكا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتوجه إلى ألاسكا لحضور قمة مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريح عن قمته مع بوتين قبيل انعقادها
اليوم 21:17
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
الرياضة
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
اليوم 21:16
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
الرياضة
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
اليوم 21:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
اليوم 20:52
تقنية مبتكرة تكشف الأنشطة اليومية من خلال الساعة الذكية
الذكاء الاصطناعي
كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي أنشطتك من ساعتك الذكية؟
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©