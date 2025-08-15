روسيا تتوقع مدة لقاء بوتين وترامب خلال قمتهما

قدّر الكرملين الوقت الذي ستستغرقه القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية في ألاسكا لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، اليوم الجمعة.

وأكدت الرئاسة الروسية أن اللقاء قد يستمر "ست أو سبع ساعات على الأقل"، تشمل اجتماعهما والمؤتمر الصحافي المشترك.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للتلفزيون الروسي الرسمي "بشكل عام، يمكننا أن نتوقع أن الأمر سيستغرق ست أو سبع ساعات على الأقل".

وأوضح المتحدث أن الزعيمين سيلتقيان بشكل فردي، قبل مفاوضات أوسع يحضرهما وفديهما يليها مؤتمر صحافي مشترك.

وقبل بدء محادثاتهما، سيستقبل الرئيس الأميركي نظيره الروسي لدى نزوله من طائرته في ألاسكا، وفق ما أفاد بيسكوف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، للإعلام الرسمي الروسي قبل مغادرة بوتين إلى ألاسكا "من المقرر أن يهبط الرئيس في تمام الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت). سيستقبله الرئيس ترامب" على المدرج.