مفاوضات جنيف لم تتوصل إلى معاهدة ضد تلوث البلاستيك

لم تتمكن المفاوضات بين وفود الدول المشاركة في مباحثات في جنيف، من التوصل إلى معاهدة دولية بشأن مكافحة تلوث البلاستيك، اليوم الجمعة.

وسعى مفاوضون ومندوبون من 185 دولة بعد انقضاء المهلة المحددة للمباحثات، أمس الخميس وطوال الليل، إلى البحث عن أرضية مشتركة بين دول تريد الحد من إنتاج البلاستيك، ودول تفضل التركيز أكثر على إدارة النفايات، دون التوصل لنتيجة في نهاية المطاف.

وأبدت دول عدة استعدادها لمفاوضات مستقبلية، رغم إجراء ست جولات من المحادثات خلال ثلاث سنوات.

وقالت كوبا "أضعنا فرصة تاريخية لكن علينا المضي قدما والتحرك بشكل عاجل. الكوكب والأجيال الحالية والمستقبلية يحتاجون لهذه المعاهدة".

ولم يتضح على الفور مستقبل التفاوض.

ودعت بعض الدول إلى جولة سابعة من المحادثات، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي المسودة الأخيرة "أساسا جيدا لاستئناف المفاوضات".

وشددت جنوب أفريقيا على أن المحادثات "لا يمكن أن تنتهي هنا".

وكانت المفاوضات، التي انعقدت في جنيف في سويسرا، قد بدأت في الخامس من أغسطس الجاري. ودعي إليها بعد انهيار جولة خامسة كان يفترض أن تكون الأخيرة في كوريا الجنوبية أواخر العام الماضي.

محاولة في اللحظة الأخيرة

مع تباعد مواقف الدول، قدّم رئيس المفاوضات لويس فاياس فالديفييسو، الأربعاء، مسودة استنادا إلى نقاط التقارب.

لكن سرعان ما رفضتها جميع الأطراف. وقدم فاياس نسخة جديدة بعد منتصف ليل الخميس الجمعة. ثم عقد المفاوضون الرئيسيون اجتماعا مغلقا لبحث ما إذا كان النص يتضمن ما يكفي لمواصلة المحادثات. ولكن قبيل شروق الشمس، اليوم الجمعة، أعلن انتهاء المفاوضات.