ترامب يصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع بوتين

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا، اليوم الجمعة، لعقد قمة مرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وسيكون اللقاء بين الرئيسين عند الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (19,30 ت غ) في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون"الجوية، وهي منشأة عسكرية أميركية قرب مدينة أنكوريج كبرى مدن ولاية ألاسكا.

وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات على انفراد مع بوتين الذي يقوم بأول زيارة له إلى دولة غربية منذ بدء الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022.

إلا أن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت، للصحافيين في الطائرة الرئاسية، إن المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

كان ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قال، في وقت سابق اليوم الخميس، إن الزعيمين سيلتقيان أولا بشكل فردي قبل أن ينضم إليهما أعضاء وفديهما لاحقا.

وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ألاسكا، إنه لا يعرف ما الذي سيجعل القمة ناجحة، مضيفا أنه يريد وقفا لإطلاق النار.

وأكد ردا، على سؤال حول ما سيجعل الاجتماع ناجحا "لا أعرف. لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة. أريد وقف إطلاق النار"، مضيفا "أريد أن يتوقف القتل".

وتابع "أريد أن أرى وقفا سريعا لإطلاق النار... لن أكون سعيدا إذا لم نتوصل لذلك اليوم".

وأوضح ترامب "إذا لم يمض الاجتماع مع بوتين على ما يرام، فسأنسحب".