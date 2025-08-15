السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع بوتين

طائرة الرئيس ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع بوتين
15 أغسطس 2025 22:55

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا، اليوم الجمعة، لعقد قمة مرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وسيكون اللقاء بين الرئيسين عند الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (19,30 ت غ) في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون"الجوية، وهي منشأة عسكرية أميركية قرب مدينة أنكوريج كبرى مدن ولاية ألاسكا.
وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات على انفراد مع بوتين الذي يقوم بأول زيارة له إلى دولة غربية منذ بدء الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022.
إلا أن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت، للصحافيين في الطائرة الرئاسية، إن المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
كان ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قال، في وقت سابق اليوم الخميس، إن الزعيمين سيلتقيان أولا بشكل فردي قبل أن ينضم إليهما أعضاء وفديهما لاحقا.
وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ألاسكا، إنه لا يعرف ما الذي سيجعل القمة ناجحة، مضيفا أنه يريد وقفا لإطلاق النار.
وأكد ردا، على سؤال حول ما سيجعل الاجتماع ناجحا "لا أعرف. لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة. أريد وقف إطلاق النار"، مضيفا "أريد أن يتوقف القتل".
وتابع "أريد أن أرى وقفا سريعا لإطلاق النار... لن أكون سعيدا إذا لم نتوصل لذلك اليوم".
وأوضح ترامب "إذا لم يمض الاجتماع مع بوتين على ما يرام، فسأنسحب". 

أخبار ذات صلة
بدء القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
قمة ألاسكا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
طائرة الرئيس ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع بوتين
اليوم 22:55
جانب من فعاليات «استراحة معرفة»
التعليم والمعرفة
«استراحة معرفة» تنظم باقة من الفعاليات المعرفية والإبداعية
اليوم 23:59
قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا
الأخبار العالمية
بدء القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا
اليوم 23:42
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
اليوم 23:30
«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك
الرياضة
«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©