الأخبار العالمية

ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا

ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
15 أغسطس 2025 23:30

تصافح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وتبادلا التحية، اليوم الجمعة، لدى وصولهما إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا لحضور قمة مهمة بشأن الأزمة في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يعقد الزعيمان محادثات سعيا لإنهاء الصراع المستمر في أوكرانيا منذ فبراير 2022.
وحطت طائرتا الرئيسين في المطار بفارق دقائق.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين في الطائرة الرئاسية، إن المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
وسينضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمستشار الرئاسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إلى الرئيس بوتين في المحادثاته، وفق ما أوردت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية نقلا عن الكرملين. 
ونقلت الشبكة نقلا عن الرئاسة الروسية أن "المسؤولين الروسيين اللذين سيرافقان الرئيس فلاديمير بوتين في المحادثات مع الوفد الأميركي هما مستشار السياسة الخارجية يوري أوشاكوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف"، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن في اللحظة الأخيرة أن الزعيمين لن يجتمعا منفردين.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
قمة
الأزمة الأوكرانية
قمة ألاسكا
