«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم

أبوظبي (الاتحاد)

منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، برزت جهود دولة الإمارات باعتبارها أكثر الدول دعماً للشعب السوداني، سواء عبر المبادرات الإنسانية والإغاثية المتواصلة أو الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لإنهاء النزاع وتسوية الأزمة.

لكن النهج الإماراتي المتوازن يواجه هجوماً إعلامياً وسياسياً متصاعداً من قبل «سلطة بورتسودان»، والتي تتبنى استراتيجية قائمة على بث مزاعم زائفة وحملات تضليل منظمة.

وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على دور الإمارات البارز في دعم الشعب السوداني إنسانياً وإغاثياً، إضافة إلى دعمها للجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء النزاع، وتسوية الأزمة سلمياً، بعيداً عن أصوات الرصاص والمدافع، مستنكرين المزاعم التي تروجها «سلطة بورتسودان» ضد الدولة، بهدف صرف الانتباه عن إخفاقاتها الداخلية.

وقال الخبير في الشأن القانوني، حاتم إلياس، لـ«الاتحاد» إن المزاعم التي تروجها «سلطة بورتسودان» تُعد جزءاً من معركة إعلامية تهدف إلى إعادة صياغة الرواية حول الحرب السودانية، بما يخدم بقاء طرف على رأس السلطة على حساب مستقبل وطن بأكمله.