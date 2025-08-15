السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو
16 أغسطس 2025 01:09

بروكسل (الاتحاد)

حذر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، من أن عدم إحراز تقدم في ملف الاعتراف بدولة فلسطين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل قد يجعل الاعتراف بلا جدوى، مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة «حماس».
وشدد، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة، على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل.
وأثارت تصريحات الوزير انقساماً في البرلمان، حيث طالبت المعارضة بإجراءات عملية وسريعة، فيما رأت بعض أطراف الأغلبية أن النقاش ساهم في توضيح المواقف.

