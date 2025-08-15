إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»

غزة (الاتحاد)

واصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، عمليات التدمير الواسع في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مستخدماً «روبوتات مفخخة» وأحزمة نارية، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل، وارتكاب مجازر، أجبرت آلاف الفلسطينيين على النزوح.

يأتي ذلك وسط تهديدات إسرائيلية باحتلال ما تبقى من قطاع غزة، إذ عانى الحي على مدار الحرب الإسرائيلية من قصف مكثف دمر مساحات واسعة، فيما احتل الجيش أجزاء كبيرة منه ضمن ما يسميه «المناطق العازلة» الممتدة لمئات الأمتار داخل القطاع.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان حي الزيتون، وسط عمليات نسف المنازل وغارات مكثفة.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف منظمة لمنازل فلسطينيين في المناطق الجنوبية بالحي، باستخدام «روبوتات مفخخة»، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف، وإطلاق نار عشوائي.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت أحزمة نارية مكثفة على طول شارع 8 الرئيسي في الحي، بينما طال القصف مناطق متفرقة من حي «الصبرة» المجاور، وسط دمار واسع وخسائر فادحة في الممتلكات.

وأشارت تقديرات محلية إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 5 أيام أوقعت عشرات القتلى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها كانت داخل منازلها لحظة القصف.

وأفادت مصادر محلية بنزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مناطق وسط وغرب مدينة غزة، بينما بقيت عشرات العائلات عالقة في مناطق خطرة يصعب وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إليها بسبب شدة القصف.

وأمس الأول، قال متحدث بلدية غزة، حسني مهنا، إن حي الزيتون يمر بأسوأ أيامه منذ بداية التصعيد الجاري، جراء القصف الإسرائيلي الشديد والمتواصل، ما أدى إلى تضرر مئات المنازل، وتعرض السكان لمخاطر كبيرة.

وتأتي الحملة المكثفة على حي الزيتون، بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية، قبل أسبوع، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 51 قتيلاً، بينهم اثنان تم انتشال جثتيهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى 369 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 61827 شخصاً، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 155 ألفاً.