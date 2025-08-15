السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: عواقب كارثية لتوسيع العمليات العسكرية في غزة

فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مطبخ خيري بمدينة غزة (رويترز)
16 أغسطس 2025 01:09

أحمد عاطف (غزة، القاهرة)

أخبار ذات صلة
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

شددت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أولغا شيريفكو، على أن هناك قلقاً كبيراً من احتمالية توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية لا تتحمل ذلك، وستكون العواقب كارثية في جميع أرجاء القطاع.
وأوضحت شيريفكو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن غالبية سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة، وبالأخص الأهالي الذين نزحوا مرات عدة، مما يجعل النزوح مرة أخرى خطراً جسيماً على حياتهم، في ظل نقص الطعام والمياه والوقود، وتفاقم الأوضاع الصحية.
وأشارت إلى أن قطاع غزة حالياً يعيش وقتاً تتقاطع فيه أزمة الجوع مع انهيار شبه كامل للنظام الصحي، والدمار الواسع للبنية التحتية الحيوية، واتساع موجات النزوح، بعد ما يقارب العامين من الحرب، مما يفاقم المعاناة الإنسانية، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفاً.
وقالت المسؤولة الأممية، إن استمرار التصعيد العسكري في مختلف مناطق القطاع جعل توفير أبسط الاحتياجات الأساسية مستحيلاً، لا سيما الغذاء والمياه، إضافة إلى تداعيات موجات الحر التي تفاقم أزمة المياه والعطش.
وشددت على أهمية المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى غزة من مختلف الدول، داعيةً إلى فتح جميع المعابر والممرات المتاحة، لضمان وصول المساعدات على نطاق واسع.
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، أن 1760 فلسطينياً على الأقل قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر مايو، في عدد يتجاوز بمئات الأشخاص ذاك المسجّل مطلع أغسطس.
وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في بيان «منذ 27 مايو وحتى 13 أغسطس، سجّلنا مقتل 1760 فلسطينياً أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، 994 منهم عند مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، و766 على طرق قوافل الإمدادات».
وأضاف أنّ «الجيش الإسرائيلي ارتكب معظم عمليات القتل هذه». 
وتمثّل هذه الحصيلة الجديدة ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا خلال أسبوعين، عمّا كان عليه في بداية أغسطس عندما أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1373 فلسطينياً على الأقل في الظروف نفسها.
ومنذ بداية أغسطس، قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنّه سجّل 11 حادثة تتضمّن هجمات ضدّ فلسطينيين يحرسون القوافل في شمال ووسط غزة.

أوتشا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الأمم المتحدة
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
آخر الأخبار
ترامب مستقبلاً بوتين على مدرج قاعدة إلمندورف العسكرية في ألاسكا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
16 أغسطس 2025
مسن فلسطيني يسير وسط الدمار الهائل للمباني في حي الزيتون جنوب غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
16 أغسطس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
16 أغسطس 2025
حرائق الغابات في اللاذقية (رويترز)
الأخبار العالمية
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
16 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©