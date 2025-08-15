الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب

كييف (وكالات)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الوقت حان لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 2022.

وقال: «من الضروري أن تمهد القمة الروسية الأميركية الطريق نحو سلام عادل، بالإضافة إلى محادثات ثلاثية جوهرية بين قادة أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة».

وكتب زيلينسكي على تطبيق «تيليجرام»: «حان الوقت لإنهاء الحرب، ويتعين على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة».

كما أكد أن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة، من أجل إقناع روسيا بإنهاء الحرب، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وأعلن عن إرسال تعزيزات لوقف التقدم الروسي شرقي أوكرانيا، حيث حققت القوات الروسية تقدماً سريعاً باتجاه بلدة «دوبروبيليا» التي تعد مركزاً للتعدين.

وأضاف زيلينسكي: «اتخذت قراراً بإرسال مزيد من التعزيزات إلى هذه المنطقة وغيرها في منطقة دونيتسك».