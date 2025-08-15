السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
16 أغسطس 2025 01:10

كييف (وكالات)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الوقت حان لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 2022.
وقال: «من الضروري أن تمهد القمة الروسية الأميركية الطريق نحو سلام عادل، بالإضافة إلى محادثات ثلاثية جوهرية بين قادة أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة».
وكتب زيلينسكي على تطبيق «تيليجرام»: «حان الوقت لإنهاء الحرب، ويتعين على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة».
كما أكد أن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة، من أجل إقناع روسيا بإنهاء الحرب، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وأعلن عن إرسال تعزيزات لوقف التقدم الروسي شرقي أوكرانيا، حيث حققت القوات الروسية تقدماً سريعاً باتجاه بلدة «دوبروبيليا» التي تعد مركزاً للتعدين.
وأضاف زيلينسكي: «اتخذت قراراً بإرسال مزيد من التعزيزات إلى هذه المنطقة وغيرها في منطقة دونيتسك».

فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
ألاسكا
قمة ألاسكا
بوتين
فلاديمير بوتين
ترامب
دونالد ترامب
