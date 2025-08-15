«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا

أحمد عاطف، شعبان بلال (ألاسكا، القاهرة)

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، حيث عقد الطرفان «قمة تاريخية».

وكانت الطائرة الرئاسية الأميركية قد وصلت أولاً إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا، وظل ترامب داخلها لدقائق عدة، في انتظار نزول طائرة بوتين، حتى يتمكن من استقباله.

وتصافح ترامب وبوتين بحرارة على مدرج مطار القاعدة، قبل أن يتوجها لإجراء محادثات تستمر ساعات عدة قد تعيد تشكيل مسار الحرب في أوكرانيا، والعلاقات بين موسكو وواشنطن.

وتصافح الرئيسان على مدرج قاعدة «إلمندورف ريتشاردسون المشتركة»، حيث نصب المسؤولون منصة خاصة، تعلوها لافتة كبيرة كتب عليها «ألاسكا 2025»، وتحيط بها مقاتلات متوقفة وسجاد أحمر.

وحلقت طائرات من طراز «بي 2» و«إف 22» فوق المكان تحية لهذه المناسبة.

وبالتزامن مع وصول الطائرتين، كشف البيت الأبيض أن المحادثات التي جمعت الرئيسين عقدت بحضور مساعدي الزعيمين.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن: «المحادثات عقدت بحضور مساعدين للرئيس ترامب أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف».

وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات منفردة مع بوتين، إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض أكدت حدوث تغيير في البرنامج.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن صيغة الاجتماع الثنائي تحولت من لقاء وجهاً لوجه إلى اجتماع لمجموعة أكبر، مشيرة إلى أن هذا التغيير يعد «ذا أهمية كبيرة».

في المقابل، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعده يوري أوشاكوف حاضرين إلى جانب بوتين.

وفي وقت سابق أمس، قبيل القمة، قال الرئيس الأميركي إنه لن يتفاوض نيابة عن أوكرانيا.

وقال في تصريحات صحفية من الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى ألاسكا، «أنا لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، أنا هنا لمحاولة جمعهم على طاولة واحدة».

وأشار إلى خطط لعقد لقاء يجمع الرئيسين بوتين وزيلينسكي وقد يشمل بعض القادة الأوروبيين.

ورداً على سؤال عما إذا كان تبادل الأراضي مطروحاً، قال الرئيس الأميركي إن «ذلك ستتم مناقشته، ولكن علي أن أترك لأوكرانيا اتخاذ هذا القرار، وأعتقد أنهم سيتخذون القرار المناسب».

وقال مجدداً إن «روسيا كانت ستستولي على كامل أراضي أوكرانيا لو لم يكن في المكتب البيضاوي»، مضيفاً «لكنه الآن لن يفعل ذلك».

وفي تعليقه على استمرار الضربات الروسية على أوكرانيا خلال الساعات التي سبقت القمة، قال ترامب «أعتقد أنهم يحاولون التفاوض، إنه (بوتين) يحاول تهيئة الظروف لإبرام صفقة أفضل في رأيه، في الواقع هذا يضره، وسأتحدث معه بهذا الشأن».

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قبيل الاجتماع أمس، إن القمة ستستمر لمدة 6 إلى 7 ساعات، متوقعاً إحراز نتائج ما قد يسفر عن عقد «اجتماع ثلاثي» يضم أيضاً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، رداً على سؤال لوكالة «ريا نوفوستي» بشأن احتمالات رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، «بالتأكيد سيتم رفع بعضها».

وفي السياق، قال مسؤولون أميركيون لشبكة «CNN»، أمس، إن الولايات المتحدة ترى ضرورة تقديم بعض الحوافز للرئيس الروسي لدفع عملية السلام في أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون أن الحوافز المقدمة لروسيا قد تشمل صفقات تجارية جديدة مع روسيا أو صفقة أسلحة استراتيجية.

وشدد محللون على أهمية القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، واعتبروها تحولاً لافتاً ونوعياً في مسار المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، إذ نقلت الحوار من الإطار الأوروبي إلى حديث مباشر بين واشنطن وموسكو، بما يعكس رغبة الطرفين في إعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية، بعيداً عن الطاولات متعددة الأطراف.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن اختيار ألاسكا لتكون موقعاً للقمة يعكس رمزية جغرافية وتاريخية، مما يمنح اللقاء بعداً استراتيجياً يتجاوز الملف الأوكراني ليشمل قضايا إقليمية ودولية أخرى.

وقالت المحللة السياسية الأميركية، إيرينا تسوكرمان، إن قمة ألاسكا قد تفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الأميركية الروسية، مما ينعكس على قضايا عالمية عدة.

وأضافت تسوكرمان، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن قمة ترامب وبوتين تمنح الأطراف المعنية بالنزاع في أوكرانيا فرصة لالتقاط الأنفاس، وربما التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مما يمنح الجميع فرصة لإعادة النظر تجاه العديد من القضايا، في ظل اشتعال الصراع الروسي الأوكراني.

وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي، قد يواجه انتقادات قوية، سواء خارجية أو داخلية، في ظل تأكيدات أوروبية بضرورة إشراك كييف في أي مفاوضات نهائية، بينما تظل مخاوف التقارب مع موسكو تخيم على تيارات داخل الحزب الجمهوري.

من جهته، أوضح نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن قمة ألاسكا مثلت محطة سياسية ودبلوماسية مهمة ستسفر عن تهدئة ملحوظة في الأزمة المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، وربما ستمهد لوقف إطلاق نار أو هدنة مؤقتة، بما يمنح جميع الأطراف مساحة كافية لإعادة تقييم مواقفها.

وذكر ميخائيل، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن قمة ألاسكا لا تقتصر على البُعد الثنائي بين واشنطن وموسكو، بل تفتح الباب أمام تفاهم شخصي بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي، وهو ما ينعكس على ملفات إقليمية ودولية شائكة.

وتوقع ميخائيل أن يواجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، معارضة من «الصقور» في الداخل الأميركي، سواء من الحزب الديمقراطي أو حتى من داخل حزبه الجمهوري، إذا ما اتخذ مواقف تُفسر على أنها مواتية لموسكو أو متساهلة في ملف أوكرانيا.

وفي السياق، أكدت المحللة السياسية الأميركية، رالوكا نيتا، أن القمة الأميركية الروسية حملت دلالات تتجاوز الملف الأوكراني، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي يدرك تماماً أن أوكرانيا لن تقبل أي تسويات تمس أراضيها أو تمنحه مكاسب إقليمية واضحة، لكنه سيستغل القمة باعتبارها منصة مهمة لإظهار استعداده للحوار.

وأوضحت نيتا، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الرئيس الأميركي يسعى إلى تحقيق انتصار سياسي داخلي بوقف الصراع الروسي الأوكراني، فيما يخطط الرئيس الروسي لتحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى تعزز نفوذه، وتوسع أوراق الضغط الروسية في الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن خروج قمة ألاسكا بتفاهمات، يمنح ترامب فرصة لتبرير أي خطوة مستقبلية لوقف أو تقليص الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا، وهو هدف يسعى الرئيس الأميركي إلى تحقيقه خلال الفترة الحالية.