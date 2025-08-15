السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن استعادة قرى عدة من القوات الروسية

سكان يتفقدون منازلهم في دونتسك
16 أغسطس 2025 00:23

أعلنت وحدة من الجيش الأوكراني تقاتل في شرق البلاد، الجمعة، استعادة بعض القرى التي سيطرت عليها قوات روسية بعدما حققت الأخيرة تقدما سريعا في الأيام الماضية.
شنت روسيا، الثلاثاء، هجوما خاطفا نحو بلدة "دوبروبيليا"، واخترقت دفاعات أوكرانيا.
وقالت وحدة "آزوف"، على وسائل التواصل الاجتماعي "خلال الأيام الثلاثة الماضية، أوقفت قوات الفيلق الأول للحرس الوطني الأوكراني +آزوف+، إلى جانب الوحدات المجاورة والتابعة، تقدم روسيا في منطقة الدفاع باتجاه بوكروفسك".
وأضافت أنها استعادت ست قرى في المنطقة.
وأمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء العائلات التي لها أطفال من "دوبروبيليا" في يوليو الماضي.
وتعرضت البلدة لقصف بالطائرات المسيّرة والقذائف.

المصدر: وكالات
دونتسك
استعادة بلدات
أوكرانيا
