السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يلمح إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

16 أغسطس 2025 09:45

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اتفاقاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد يكون في متناول اليد بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" في مقابلة بعد الاجتماع: "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق. انظر الآن، يتعين على أوكرانيا أن توافق على ذلك. يجب أن توافق أوكرانيا... ينبغي أن يوافق الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي ".
ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد أطلع زيلينسكي بالفعل على نتائج المحادثات في وقت المقابلة.
وردا على سؤال عن النصيحة التي سيقدمها إلى زيلينسكي بعد قمة ألاسكا، أجاب ترامب "اعقد اتفاقا".
ووصف الرئيس الأميركي روسيا بأنها "قوة كبيرة للغاية" وأوكرانيا ليست كذلك.
وحول مدى قرب التوصل إلى اتفاق، قال ترامب: "أنا أقول دائما، إذا كنت قريبا للغاية، فأنا أقول 50/50، لأن أشياء كثيرة يمكن أن تحدث. لكنني أعتقد أن الرئيس بوتين يرغب في حل المشكلة". 

المصدر: د ب أ
