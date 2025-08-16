السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ألمانيا: على أوروبا أن تتولى مسؤولية أمنها بنفسها

ألمانيا: على أوروبا أن تتولى مسؤولية أمنها بنفسها
16 أغسطس 2025 16:34

 خلص خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، نوربرت روتجن، عقب قمة ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه يتعين على أوروبا أن تركز على أمنها في المقام الأول.
وقال روتجن في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية وموقع "تي-أونلاين" الإخباري وصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "أظهر هذا الاجتماع مرة أخرى أنه يتعين علينا نحن الأوروبين أن ننظم أمن أوروبا بأنفسنا".
وأكد روتجن أن بوتين غير مهتم بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقال: "هدفه هو تدمير أوكرانيا، وهو يعتقد أنه قادر على تحقيق هذا الهدف عسكريا... الفائز في هذه القمة هو بوتين.
لقد استقبل على أعلى مستوى في الولايات المتحدة، وتمكن في الوقت نفسه من الالتفاف على التهديد الأميركي بفرض عقوبات ثانوية. وكل هذا دون تقديم أي تنازلات من جانبه".
وفي المقابل، يرى خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيجنر، أن المحادثات بين الرئيسين لا تزال "الأمل الأكبر حتى الآن في أن تنتهي الحرب في المستقبل القريب في أوكرانيا، بكل خسائرها اليومية".
وقال شتيجنر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست": "أي شيء آخر - تسليم الأسلحة وتصعيد حدة الخطاب - لم يسفر حتى الآن عن أي تقدم يذكر في هذا الاتجاه".

