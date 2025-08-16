السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قادة "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا يجتمعون غدا

قصر الإليزيه في باريس
16 أغسطس 2025 17:38

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن قادة "تحالف الراغبين" المؤيد لأوكرانيا سيجتمعون، بعد ظهر غد الأحد عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن المقررة يوم الاثنين.
وقالت الرئاسة إن الاجتماع سيرأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
يهدف الاجتماع للتحضير للمراحل التالية من محادثات السلام بشأن أوكرانيا، على ما أعلن قصر الإليزيه اليوم السبت.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيرأس اجتماعا لـ"تحالف الراغبين" الأحد الساعة 15,00 (13,00 بتوقيت غرينتش) مع رئيس الوزراء ستارمر والمستشار ميرتس عبر الفيديو، عقب الاجتماع الذي عُقد أمس (الجمعة) في ألاسكا وقبل زيارة الرئيس زيلينسكي إلى واشنطن في 18 أغسطس".
ومن المنتظر أن يناقش حلفاء أوكرانيا في هذا الاجتماع الضمانات الأمنية التي ستُمنح لكييف في إطار اتفاق سلام محتمل. 
وأشار دبلوماسيون إلى أنه من المتوقع كذلك أن يبحث المسؤولون في الخطوط العريضة المحتملة لاتفاق بين أوكرانيا وروسيا. 
غداة قمته مع نظيره الروسي، استبعد الرئيس الأميركي، اليوم السبت، وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا إلى أنّه يدفع مباشرة نحو "اتفاق سلام" من شأنه أن ينهي الأزمة.
يضم "تحالف الراغبين" معظم الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودولا غير أوروبية مثل كندا.

أخبار ذات صلة
قمة ألاسكا: بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من دونتسك
الإمارات ترحب بقمة ترامب وبوتين في ألاسكا
المصدر: وكالات
تحالف الراغبين
أوكرانيا
قمة ألاسكا
آخر الأخبار
ترامب وبوتين يتجهان إلى المؤتمر الصحفي عقب محادثاتهما
الأخبار العالمية
قمة ألاسكا: بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من دونتسك
اليوم 21:17
ريتشارليسون يتوهج في «ثلاثية» توتنهام أمام بيرنلي
الرياضة
ريتشارليسون يتوهج في «ثلاثية» توتنهام أمام بيرنلي
اليوم 21:08
مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك
الرياضة
مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك
اليوم 21:06
طومسون يُسقط لايلز في «سباق السرعة»
الرياضة
طومسون يُسقط لايلز في «سباق السرعة»
اليوم 21:04
شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة
الرياضة
شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©