قادة "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا يجتمعون غدا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن قادة "تحالف الراغبين" المؤيد لأوكرانيا سيجتمعون، بعد ظهر غد الأحد عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن المقررة يوم الاثنين.

وقالت الرئاسة إن الاجتماع سيرأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

يهدف الاجتماع للتحضير للمراحل التالية من محادثات السلام بشأن أوكرانيا، على ما أعلن قصر الإليزيه اليوم السبت.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيرأس اجتماعا لـ"تحالف الراغبين" الأحد الساعة 15,00 (13,00 بتوقيت غرينتش) مع رئيس الوزراء ستارمر والمستشار ميرتس عبر الفيديو، عقب الاجتماع الذي عُقد أمس (الجمعة) في ألاسكا وقبل زيارة الرئيس زيلينسكي إلى واشنطن في 18 أغسطس".

ومن المنتظر أن يناقش حلفاء أوكرانيا في هذا الاجتماع الضمانات الأمنية التي ستُمنح لكييف في إطار اتفاق سلام محتمل.

وأشار دبلوماسيون إلى أنه من المتوقع كذلك أن يبحث المسؤولون في الخطوط العريضة المحتملة لاتفاق بين أوكرانيا وروسيا.

غداة قمته مع نظيره الروسي، استبعد الرئيس الأميركي، اليوم السبت، وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا إلى أنّه يدفع مباشرة نحو "اتفاق سلام" من شأنه أن ينهي الأزمة.

يضم "تحالف الراغبين" معظم الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودولا غير أوروبية مثل كندا.