الأخبار العالمية

ترامب يطلع زيلينسكي والأوروبيين على نتائج قمته مع بوتين

ترامب يصافح بوتين قبيل مؤتمرهما الصحفي
16 أغسطس 2025 18:30

أطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة العديد من الدول الأوروبية على نتائج قمته التي عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مس الجمعة في ألاسكا.
وأعلن زيلينسكي أن ترامب أطلعه على "النقاط الأساسية" في محادثته مع بوتين،  خلال اتصال هاتفي اليوم استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة. وأضاف زيلينسكي أن مسؤولين أوروبيين وآخرين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) انضموا إليهما بعد ساعة.
ومن بين القادة الأوروبيين، الذين اتصل بهم ترامب ليبلغهم بنتائج لقائه مع بوتين: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
بعد أن أطلعهم ترامب على نتائج لقائه مع بوتين، تعهد عدد من القادة الأوروبيين، في بيان مشترك أصدروه اليوم السبت، بمواصلة دعم كييف حتى تنتهي الأزمة الحالية في أوكرانيا.
وذكر البيان أن الخطوة التالية يجب أن تكون إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأن القادة الأوروبيين مستعدون للعمل مع ترامب وزيلينسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي.
وأكد البيان الأوروبي، الذي وقعته أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية "صارمة" للدفاع عن سلامة أراضيها.
وأضاف البيان "يعود الأمر لأوكرانيا لاتخاذ القرارات بشأن أراضيها".
وأوضح البيان "دعمنا لأوكرانيا مستمر. ونحن عازمون على بذل المزيد من الجهود لإبقاء أوكرانيا قوية حتى يتم إنهاء القتال وتحقيق سلام عادل ودائم".

