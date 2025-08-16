السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

11 قتيلا بانفجار مصنع في روسيا

حريق مصنع في ريازان
16 أغسطس 2025 19:01

قالت السلطات الروسية، اليوم السبت، إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 130 آخرون، بعد حدوث انفجار كبير وحريق في مصنع للذخيرة في منطقة ريازان الروسية.
وأعلن بافيل مالكوف، حاكم المنطقة أن بعد غد الاثنين سيكون يوم حداد لتأبين الضحايا.
وقال مسؤول في الدفاع المدني لوكالة الأنباء الروسية "تاس" إن فرقهم تواصل العمل في موقع الحادث.
وفقا للتقارير، انهار أحد مباني المصنع، وهناك احتمال لوجود مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اندلاع النيران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان.
وقال حاكم منطقة ريازان إن حالة الطوارئ أعلنت في موقع الحادث.
ولم تتوفر، حتى الآن، معلومات عن سبب الانفجار.
وفتح تحقيق بشأن إمكانية حدوث انتهاكات لقواعد السلامة الخاصة بالمرافق الصناعية.   

