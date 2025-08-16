السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العراق يعتقل إرهابيا من تنظيم داعش

الجيش العراقي في عملية ضد داعش (أرشيفية)
16 أغسطس 2025 19:19

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم السبت، أنه نفذ عملية ناجحة لاعتقال عنصر إرهابي بالتعاون مع قوات التحالف الدولي شمالي العاصمة بغداد.
وذكر بيان للحهاز أنه نفذ، مساء الأربعاء الماضي، عملية إنزال جوي ناجحة وبإسناد فني من مستشاري التحالف الدولي وتم إلقاء القبض على الإرهابي على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين في منطقة "سرهيد المطر" وبحوزته أسلحة وأجهزة اتصال ومواد أخرى.
وأوضح أن العملية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وأن المعتقل هو أحد الأهداف الإرهابية المهمة ومطلوب للقوات الأمنية العراقية، كونه عمل في السابق مع تنظيم القاعدة الإرهابي وبعدها مع عصابات داعش الإرهابية ويجري حاليا التحقيق معه وفق السياقات المعتمدة تمهيدا لإحالته الى المحاكم المختصة.
وأكد البيان أن القوات الأمنية تسجل انتصارات متتالية في قتل والقبض على القيادات الإرهابية وعناصر داعش المتطرفة.

المصدر: د ب أ
العراق
اعتقال إرهابيين
داعش
تنظيم القاعدة
