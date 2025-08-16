السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين يعلّق على قمته مع ترامب في ألاسكا

بوتين يطلع مسؤولي الكرملين على نتائج قمته مع ترامب
16 أغسطس 2025 19:37

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على القمة التي عقدها، أمس الجمعة، مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في محاولة لإنهاء الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
وصرح بوتين، خلال اجتماع متلفز، لكبار المسؤولين في الكرملين، أن زيارته إلى ألاسكا كانت "في الوقت المناسب ومفيدة للغاية".
وتابع "لم نجر مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة"، مضيفا "لقد أتيحت لنا الفرصة لتأكيد موقفنا بهدوء وتفصيل".
وشدد الرئيس الروسي على أن "المحادثات كانت صريحة وجوهرية للغاية، وهي في رأيي تقرّبنا من القرارات اللازمة".
وقال بوتين إنه ناقش سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل عادل" مع ترامب. 
كما أكد للمسؤولين احترام روسيا لموقف الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا، الذي قال إن موسكو تسعى إلى إنهائه سلميًا.
وأضاف الرئيس الروسي أن محادثاته مع ترامب كانت بناءة واتسمت بالصدق.

المصدر: وكالات
