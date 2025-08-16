روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا

أعلنت القوات الروسية، اليوم السبت، أنها سيطرت على قريتين أخريين في شرق أوكرانيا محققة بذلك تقدما ميدانيا جديدا في جبهات القتال.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية "كولوديازي" في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وقرية "فوروني" في منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة.

كانت القوات الروسية قد اخترقت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الخطوط الأوكرانية في جزء من منطقة دونيتسك بالقرب من بلدة "دوبروبيليا"، على مقربة من طريق مهم يربط بين المدن الرئيسية في المنطقة.

وأعلنت أوكرانيا أنها أرسلت تعزيزات. وقالت، أمس الجمعة، أنها استعادت ست قرى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت "لليوم الثاني على التوالي، حققنا نجاحًا في قطاعات بالغة الصعوبة في اتجاهي دوبروبيليا وبوكروفسك".