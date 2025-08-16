السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زلزال يضرب قرب الساحل الشرقي لأستراليا

زلزال
16 أغسطس 2025 20:33

ضرب زلزال، بلغت شدته 4.9 درجة على مقياس ريختر، قرب ساحل أستراليا الشرقي، اليوم السبت، وفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل). وكان المركز قد ذكر سابقًا أن قوة الزلزال، الذي ضرب ولاية كوينزلاند، بلغت 5.7 درجة.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، على موقعها الإلكتروني، عدم وجود خطر من حدوث أمواج مد (تسونامي) في كوينزلاند.
وصرح متحدث باسم شركة توزيع الطاقة الحكومية "إنرجيكس" لهيئة الإذاعة الأسترالية بأن الكهرباء انقطعت عن حوالي 11 ألف عقار بعد الزلزال.
وقالت وكالة علوم الأرض الأسترالية الاتحادية إن أكثر من 9 آلاف شخص قالوا إنهم شعروا بالزلزال، وسجلت مركز الزلزال في بلدة "كيلكيفيان" الريفية على بعد نحو 170 كيلومترا شمال غربي مدينة بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاند.

