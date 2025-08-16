الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قمة ألاسكا: بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من إقليم دونباس

ترامب وبوتين يتجهان إلى المؤتمر الصحفي عقب محادثاتهما
16 أغسطس 2025 21:17

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من إقليم "دونباس" الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، كشرط لإنهاء الأزمة، لكنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.
ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول إن بوتين قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترامب في ولاية ألاسكا، أمس الجمعة.
وأضافت الصحيفة أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونباس.
وقال الرئيس الأوكراني إن ترامب أطلعه على محادثاته مع بوتين خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة. 
وقال مصدر مطلع على المحادثة "الانطباع هو أنه (ترامب) يريد اتفاقا سريعا بأي ثمن".
وذكر المصدر أن ترامب أبلغ زيلينسكي بأن بوتين عرض وقف القتال على الجبهات في إطار اتفاق إذا وافقت أوكرانيا على سحب قواتها من منطقتي دونيتسك ولوجانسك شرق البلاد، وهو ما يرفضه زيلينسكي.
وقال المصدر إن ترامب سعى لإقناع زيلينسكي بالموافقة على فكرة اتفاق يسحب بموجبه قواته من منطقة دونيتسك بشرق البلاد.
وأضاف المصدر أن زيلينسكي رد قائلا إن هذا غير ممكن.
ورفضت كييف علنا فكرة الانسحاب من الأراضي الأوكرانية في إطار أي اتفاق.
وقال ترامب، اليوم السبت، إن أوكرانيا يجب أن تتوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة مع روسيا لأن "روسيا قوة كبيرة جدا، وهم (الأوكرانيون) ليسوا كذلك".

المصدر: وكالات
