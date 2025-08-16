الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انفجار سيارة في دمشق

انفجار سيارة في دمشق
17 أغسطس 2025 00:09

انفجرت عبوة ناسفة في سيارة في العاصمة دمشق، السبت، من دون أن تسفر عن إصابات، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "سماع دوي انفجار في منطقة المزة"، في إشارة إلى منطقة راقية في دمشق تضم سفارات ومكاتب للأمم المتحدة.
ولاحقا، نقلت الوكالة عن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق قوله إن الانفجار "ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة... مركونة منذ فترة طويلة".
وأكد المسؤول الأمني أنه لم يتم تسجيل "أي أضرار بشرية أو مادية"، مشيرا إلى أن الفرق المعنية تعمل في موقع الانفجار "فيما تقوم الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة لضمان سلامة السكان ومنع أي أعمال تخريبية محتملة".

المصدر: آ ف ب
