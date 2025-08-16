الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

11 قتيلاً من «الشباب» في عمليتين عسكريتين بالصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
17 أغسطس 2025 02:13

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الصومال قتل 11 من عناصر ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينهم قيادي بارز في عمليتين عسكريتين نفذتا بشكل مشترك بين قوات جهاز الأمن والمخابرات الصومالية والشركاء الدوليين بوسط البلاد وجنوبها. 
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، أمس، أن العملية العسكرية الأولى نفذت في 12 أغسطس الجاري، واستهدفت تجمعاً للمسلحين في منطقة «تردو» بمحافظة «هيران» بجنوب وسط الصومال، وأسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الميليشيات. 
وأوضحت الوكالة أن العملية الثانية، استهدفت عناصر من الميليشيات «أثناء محاولتهم شن هجوم إرهابي» في منطقة «دار النعمة» بمحافظة «شبيلى الوسطى» جنوب شرقي الصومال، وأسفرت عن مقتل أربعة منهم، مضيفة أنه جرى تنفيذ عملية ثالثة الخميس الماضي أسفرت عن تدمير مركبة عسكرية محملة بالأسلحة في منطقة «نوليي» بمحافظة «غلغدود»، كانت في طريقها إلى منطقة «عيل طير» بوسط البلاد. 
في الأثناء، أقامت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» حفل تسلم وتسليم في ثكنات كيلي بمدينة شتوتغارت الألمانية، حيث سلّم الجنرال مايكل لانغلي القيادة رسمياً إلى الجنرال داغفين أندرسون من القوات الجوية الأميركية.
ترأس الحفل الأدميرال كريستوفر غرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي أكد أن أفريكوم تلعب دوراً محورياً في ضمان الأمن القومي الأميركي، وبناء شراكات أمنية مستدامة مع الدول الأفريقية.

أخبار ذات صلة
20 قتيلا جراء مجزرة نفذتها عصابات في النيجر
العراق يعتقل إرهابيا من تنظيم داعش
حركة الشباب الإرهابية
الصومال
تنظيم القاعدة
هجوم إرهابي
إرهاب
الإرهاب
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتجه نحو الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: قمة ألاسكا خطوة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
17 أغسطس 2025
جهود إماراتية لا تنقطع لإغاثة سكان قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
17 أغسطس 2025
أحد متمردي إم 23 يسير على مشارف ماتاندا شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لنجاح اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
17 أغسطس 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
17 أغسطس 2025
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي المساعدات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة
17 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©