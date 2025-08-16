11 قتيلاً من «الشباب» في عمليتين عسكريتين بالصومال

مقديشو (الاتحاد)



أعلن الصومال قتل 11 من عناصر ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينهم قيادي بارز في عمليتين عسكريتين نفذتا بشكل مشترك بين قوات جهاز الأمن والمخابرات الصومالية والشركاء الدوليين بوسط البلاد وجنوبها.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، أمس، أن العملية العسكرية الأولى نفذت في 12 أغسطس الجاري، واستهدفت تجمعاً للمسلحين في منطقة «تردو» بمحافظة «هيران» بجنوب وسط الصومال، وأسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الميليشيات.

وأوضحت الوكالة أن العملية الثانية، استهدفت عناصر من الميليشيات «أثناء محاولتهم شن هجوم إرهابي» في منطقة «دار النعمة» بمحافظة «شبيلى الوسطى» جنوب شرقي الصومال، وأسفرت عن مقتل أربعة منهم، مضيفة أنه جرى تنفيذ عملية ثالثة الخميس الماضي أسفرت عن تدمير مركبة عسكرية محملة بالأسلحة في منطقة «نوليي» بمحافظة «غلغدود»، كانت في طريقها إلى منطقة «عيل طير» بوسط البلاد.

في الأثناء، أقامت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» حفل تسلم وتسليم في ثكنات كيلي بمدينة شتوتغارت الألمانية، حيث سلّم الجنرال مايكل لانغلي القيادة رسمياً إلى الجنرال داغفين أندرسون من القوات الجوية الأميركية.

ترأس الحفل الأدميرال كريستوفر غرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي أكد أن أفريكوم تلعب دوراً محورياً في ضمان الأمن القومي الأميركي، وبناء شراكات أمنية مستدامة مع الدول الأفريقية.