الأخبار العالمية

ليبيا.. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية

ليبيا.. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية
17 أغسطس 2025 02:13

حسن الورفلي (بنغازي) 

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أمس، انطلاق الانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية لانتخاب 26 مجلساً بلدياً، لافتة في الوقت ذلك إلى تحديات عرقلت الاستحقاق بأكثر من ثلثي البلديات التي كانت مشمولة بالمرحلة.
وقالت المفوضية في بيان: «انطلقت عملية الاقتراع لانتخاب 26 مجلساً بلدياً من بين 63 مجلساً بلدياً كان من المفترض أن تستهدف بعملية الاقتراع (في المرحلة الثانية) بعد أن استكمل معظمها كافة مراحل العملية المطلوبة وأصبحت مؤهلة للدخول في مرحلة الاقتراع».
وأوضحت المفوضية أنها علقت العملية الانتخابية بعدد لم تحدده من البلديات الأخرى التي كانت مشمولة بهذه المرحلة إلى يوم 23 أغسطس 2025 على خلفية «الاعتداءات السافرة» التي استهدفت عدداً من مكاتبها، خلال الساعات الأخيرة، وكان آخرها مكتبي الإدارة الانتخابية في بلديتي الزاوية والعجيلات (غرب).
ولم توضح المفوضية تفاصيل عن الاعتداءات والجهات المتورطة فيها، لكنها قالت إنها «ليست مجرد تعبير من قبل مجموعات لها مواقف من العملية الانتخابية في بلدياتها، بل هي أجندة تتبناها قوى الظلام وعدم الاستقرار تلك التي ترى من مصلحتها تغييب الشعب وإبعاده من دوائر صناعة القرار».
ولفتت إلى أن بلديات أخرى تم تعليق الانتخابات فيها بـ«تعليمات إيقاف صادرة عن الأجهزة الأمنية»، دون تقديم تفاصيل أخرى بالخصوص، أو الموعد الجديد لإجراء الانتخابات بها.
ومع ذلك، اعتبرت المفوضية أن نسب المشاركة التي شهدتها مختلف مراحل العملية الانتخابية لهذه المرحلة وسابقتها «تبعث على التفاؤل، وتشير إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين وإدراكهم أهمية المشاركة عبر وسائل سلمية ومتحضرة أسوة ببقية شعوب العالم التي اختارت الانتخابات منهجاً للتداول السلمي على السلطة».
وتابعت: «ندعو الناخبين والناخبات إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع والتعبير عن اختياراتكم دون أي تأثير، فالقوانين واللوائح الناظمة كفلت لكم حرية وسرية التصويت، ولا مجال للتأثير على أصواتكم مهما بلغت حملات التضليل من افتراءات وإشاعات هدفها نشر السلبية ومقاومة الإيجابية في دولة يتطلع مواطنوها للخلاص من المرحلة الانتقالية التي طالت وطالت معها معاناة الوطن».

