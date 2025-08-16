الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

وقف تمدد حرائق الغابات في شمال غربي سوريا

وقف تمدد حرائق الغابات في شمال غربي سوريا
17 أغسطس 2025 02:13

دمشق (وكالات) 

أعلن الدفاع المدني السوري، أمس، وقف امتداد حرائق الغابات والأحراج في ريفي اللاذقية وحماة بشمال غربي البلاد. وقال الدفاع المدني، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، أمس، إنه «لا يمكن إعلان انتهاء الحرائق وإخمادها بالكامل، لوجود بؤر واحتمال تجدد اشتعال في عدد من المواقع التي تم إخمادها بسبب سرعة الرياح». 
وأشار إلى أنه يشارك في عمليات الإخماد أكثر من 70 فريق عمل (50 فريق إطفاء، و20 إطفاء حراجي وفرق هندسية) مزودة بسيارات إطفاء وصهاريج تزود بالمياه، مع وجود آليات ثقيلة لفتح طرقات وخطوط نار تسهل وصول فرق الإطفاء وقطع تقدم النيران. 
وتشهد قرى ريف جبلة «جنوب شرقي اللاذقية» استنفاراً واسعاً منذ الأربعاء الماضي للتصدي للحرائق التي امتدت من سهل الغاب في ريف حماة إلى قرى بيت ياشوط وعين الشرقية في ريف جبلة، وسط مشاركة شعبية كبيرة في جهود إطفاء الحرائق. 
وامتدت ألسنة اللهب إلى ما لا يقل عن 28 موقعاً في ريف اللاذقية، ملحقة دماراً واسعاً في الغابات والمزارع ومنازل المدنيين في قرى عدة. واضطر أكثر من 1120 شخصاً إلى مغادرة منازلهم، في حين يقدر عدد المتضررين بنحو خمسة آلاف شخص، بينهم أطفال ومرضى ومسنون يعانون من أمراض تنفسية.

