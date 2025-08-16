الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة

يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي المساعدات (أرشيفية)
17 أغسطس 2025 02:14

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية بمديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، جراء التخفيضات الكبيرة في المساعدات الإنسانية، ما فاقم أزمة وصفتها المنظمة بـ«الكارثية».
وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق أن عشرات الآلاف من الفارين من الحرب الحوثية في حرض وشمالي حجة لجأوا إلى مديرية عبس، التي تحتضن ثاني أكبر تجمع للنازحين داخلياً في اليمن، وتشكل النساء والأطفال نحو 80% منهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر والمعاناة اليومية.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 41 ألف شخص في المديرية يواجهون خطر المجاعة، فيما يعاني نحو ربع النساء من سوء تغذية حاد نتيجة تعليق المساعدات الغذائية، وتدهور الأراضي الزراعية بفعل الصدمات المناخية.
كما لفت إلى انتشار «استراتيجيات التأقلم الضارة» بين السكان، مثل تقليل عدد الوجبات، وتخفيض كميات الطعام، واقتراض الغذاء، وبيع الممتلكات، في محاولة يائسة لمواجهة الجوع المتصاعد.
وسجلت «عبس» الشهر الماضي أول حالة وفاة بسبب الجوع، حيث فارقت طفلة تبلغ 8 أعوام الحياة بعد عجز أسرتها عن توفير الطعام لأيام متتالية، في وقت سعت فيه ميليشيا الحوثي إلى إخفاء الحادثة وإنكار تفشي المجاعة داخل مخيمات النزوح.
وأكدت تقارير محلية أن الميليشيا تمارس نهباً ممنهجاً للمساعدات الإنسانية، وتعمل على توجيهها لصالح أتباعها، ما يضاعف معاناة مئات الأسر النازحة والفقيرة في المديرية.
وأوضح فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، أن تفاقم أزمة الغذاء وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنازحين، هو نتاج مباشر لانتهاكات جسيمة، وعبث ممنهج بمقدرات الدولة اليمنية، وانهيار الحماية القانونية والإنسانية، بسبب الممارسات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل متعمد.
وذكر الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ممارسات الحوثيين شملت تهجير ملايين المدنيين، وقطع سبل العيش، وفرض الأتاوات على منظمات الإغاثة، ونهب المساعدات، واستخدامها كسلاح سياسي وعسكري، مع زيادة القيود البيروقراطية والابتزاز الأمني للمنظمات الدولية.
وأشار الزبيري إلى تسجيل الآلاف من حالات سوء التغذية في 3 محافظات خلال العام الجاري، وهو مؤشر خطير جداً، موضحاً أن الرقم الفعلي على مستوى اليمن أكبر بكثير، مشدداً على ضرورة تجريد الجماعات التي تستخدم الغذاء باعتباره سلاحاً من أي غطاء إنساني.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أكد أن اليمن يواجه ثالث أسوأ أزمة أمن غذائي على مستوى العالم، متوقعاً أن يعاني أكثر من 18 مليون يمني انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بحلول سبتمبر المقبل، فيما يواجه نحو 41 ألف شخص خطر المجاعة الفعلية.
من جانبه، قال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية والحقوق اليمنية، إن أزمة الأمن الغذائي والمجاعة التي تشهدها بعض المناطق، وما يرافقها من أوضاع صحية متدهورة، تنعكس بصورة كبيرة على الأطفال والنساء وكبار السن. 
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية تستوعب 5 ملايين نازح فروا من مناطق الحوثيين، هرباً من الممارسات التعسفية والقتل، ويعيش هؤلاء في مخيمات نزوح تحتاج إلى تدخلات دولية عاجلة لتوفير الغذاء.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه صعوبات نتيجة تهديدات الحوثيين بقصف المناطق والموانئ النفطية، مما وضع الحكومة الشرعية أمام تحديات كبيرة وحاجة ماسة لدعم دولي لتأمين هذه المنشآت، واستعادة تصدير النفط لتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان رفعت تقارير حول أزمة الغذاء والمجاعة أمام المجتمع الدولي، وناقشت هذه القضايا في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وتستعد لعرض الملف أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بهدف صياغة رؤية إنسانية دولية تجاه اليمن.

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: عواقب كارثية لتوسيع العمليات العسكرية في غزة
حجة
الأمم المتحدة
اليمن
الحوثيين
المساعدات الغذائية
عبس
المجاعة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتجه نحو الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: قمة ألاسكا خطوة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
17 أغسطس 2025
جهود إماراتية لا تنقطع لإغاثة سكان قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
17 أغسطس 2025
أحد متمردي إم 23 يسير على مشارف ماتاندا شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لنجاح اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
17 أغسطس 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
17 أغسطس 2025
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي المساعدات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة
17 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©