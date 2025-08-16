11 قتيلاً بينهم 5 من منتظري المساعدات في غزة

غزة (وكالات)



قتل 11 مواطناً فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء أمس، في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية، بمقتل 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين من طالبي المساعدات برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة زكيم شمال غرب قطاع غزة.

كما قتل 5 وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقتلت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون باستهداف طائرات إسرائيلية لخيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.