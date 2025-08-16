الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع وفيات التجويع إلى 251 بينهم 108 أطفال

أطفال يحاولون الحصول على طعام في مدينة خان يونس بغزة (أرشيفية)
17 أغسطس 2025 02:14

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 251 فلسطينياً بينهم 108 أطفال. وقال المدير العام للوزارة منير البرش، في بيان، إن «مستشفيات غزة سجلت خلال 24 ساعة وفاة 11 حالة نتيجة سوء التغذية». وأضاف أن إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية يرتفع بذلك إلى 251 قتيلاً، بينهم 108 أطفال، منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
وزارة الصحة الفلسطينية
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أطفال
أطفال غزة
الأطفال
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتجه نحو الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: قمة ألاسكا خطوة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
17 أغسطس 2025
جهود إماراتية لا تنقطع لإغاثة سكان قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
17 أغسطس 2025
أحد متمردي إم 23 يسير على مشارف ماتاندا شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لنجاح اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
17 أغسطس 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
17 أغسطس 2025
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي المساعدات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة
17 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©