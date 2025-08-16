الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة

جهود إماراتية لا تنقطع لإغاثة سكان قطاع غزة (من المصدر)
17 أغسطس 2025 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، عبر سلسلة مبادرات نوعية تستهدف الفئات الأكثر حاجة، حيث قدمت مساعدات إنسانية جديدة لصالح مخيم «البركة للأيتام» في منطقة المواصي غرب خان يونس، في إطار مبادرة «في المُقل وفوق الرؤوس» تهدف إلى توفير مقومات العيش الكريم للأطفال الأيتام ورسم البسمة على وجوههم في ظل الأوضاع القاسية التي يمر بها القطاع.
وشملت المساعدات مواد غذائية أساسية وحليب الأطفال واحتياجات يومية، بهدف التخفيف من معاناة الأطفال الأيتام الذين يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار المشاريع الإنسانية المستمرة للعملية، التي تسعى إلى توفير الدعم للأسر والفئات الأكثر تضرراً من الحرب، حيث تنفذ العملية مبادرات إنسانية متنوعة في مختلف المخيمات، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة.
وأمس الأول، نفذت دولة الإمارات عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 72 ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من ألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وفرنسا، وسنغافورة.
وحملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. وبإتمام هذا الإنزال الجوي، بلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 3972 طناً من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم.

