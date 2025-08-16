الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

محللون لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لنجاح اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

أحد متمردي إم 23 يسير على مشارف ماتاندا شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
17 أغسطس 2025 02:14

أحمد شعبان (كينشاسا، القاهرة)

شدد خبراء في الشأن الأفريقي على أهمية اتفاق السلام الموقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، في يونيو الماضي، برعاية الولايات المتحدة، مؤكدين أن هناك فرصاً واعدة لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع، مما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى. 
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الاتفاق يمكن أن يسهم في تفكيك المجموعات المسلحة، وعلى رأسها «إم 23»، مشيرين إلى وجود مفاوضات تراعي إمكانية دمج مقاتلي الحركة ضمن القوات المسلحة والمجتمع المدني، لتحقيق تهدئة دائمة في شمال شرق الكونغو.
وينص الاتفاق على احترام سيادة ووحدة الأراضي، ومنع الأعمال العسكرية، والعمل على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير النظامية ودمجها بشروط محددة، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق مشتركة لمعالجة القضايا الأمنية.
وقال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، إن الولايات المتحدة لعبت دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، بعدما التقى رئيسا البلدين على طاولة واحدة، مما أفضى إلى توقيع اتفاق سلام في واشنطن. 
وأضاف حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المفاوضات بين الحكومة الكونغولية و«حركة إم 23» ما زالت متواصلة، وتسير بإيجابية، بهدف إنهاء سيطرة الحركة على مناطق شاسعة شمال شرقي الكونغو، ومنها مدينة جوما، مما يعزز فرص تطبيق الاتفاق على أرض الواقع.
من جانبه، اعتبر الدكتور إسماعيل طاهر، المحلل السياسي التشادي، أن الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو القضاء على الجماعات المتمردة، وفي مقدمتها «إم 23، موضحاً أن الولايات المتحدة نجحت في إدارة العملية السياسية وصولاً إلى الاتفاق، وقد يسعى الرئيس الأميركي إلى توظيف هذا الإنجاز في حملته للحصول على جائزة نوبل للسلام. وذكر طاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن منطقة البحيرات العظمى تُعد من أغنى المناطق بالثروات الطبيعية، وتزخر باحتياطيات ضخمة من المعادن الاستراتيجية، مثل اليورانيوم والكوبالت والنحاس والماس والذهب والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى تنوع مصادر المياه فيها.

 

