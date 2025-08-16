الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

30 قتيلاً بهجمات إرهابية في الكونغو

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية (أرشيفية)
17 أغسطس 2025 02:14

كينشاسا (وكالات)

قتل 30 شخصاً على الأقل في سلسلة من الهجمات الإرهابية في مقاطعة نورث كيفو في الكونغو الديمقراطية في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكر مسؤول عسكري كونغولي أمس. وذكر الكولونيل ألين كيواوا، رئيس إدارة منطقة لوبيرتو أن أعمال القتل وقعت في قرية بابيري بين يومي الأربعاء والجمعة.  وقال كيواوا لوكالة أنباء أسوشيتد برس: «لدينا ما يربو على 30 قتيلا، و100 على الأقل تم احتجازهم كرهائن».  
وقال صامويل كاهيني، أحد قادة المجتمع المدني ورئيس منظمة بابيري للمجتمع المدني، إنه تم إحراق عدة منازل وتم قتل معظم الضحايا بالسكاكين.

