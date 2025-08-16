الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس البرازيلي السابق يعود إلى المستشفى

الرئيس البرازيلي السابق يعود إلى المستشفى
17 أغسطس 2025 00:44

غادر الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو مؤقتا مقر إقامته الجبرية، السبت، لإجراء فحوصات طبية في العاصمة برازيليا، بعد أن أذن له قاض بقضاء ست إلى ثماني ساعات في المستشفى.
وقال أطباء في مستشفى "دي إف ستار" إن بولسونارو دخل المستشفى لإجراء فحوصات بشأن الحمى والسعال والارتجاع المعدي المريئي المستمر.
وكشفت الفحوصات عن وجود علامات لعدوى رئوية حديثة، بالإضافة إلى التهاب المريء والتهاب المعدة المستمر.
ودخل الرئيس البرازيلي السابق إلى المستشفى عدة مرات منذ تعرضه للطعن في حفل انتخابي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018.
وكانت آخر عملية جراحية خضع لها في أبريل الماضي بسبب انسداد في الأمعاء.
ويخضع بولسونارو للمحاكمة من قبل المحكمة العليا في البرازيل بتهمة محاولته المزعومة البقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ومن المتوقع أن تصدر هيئة مؤلفة من خمسة قضاة أحكامها وعقوباتها في خمس تهم موجهة إليه في الفترة بين 2 و12 سبتمبر المقبل.

المصدر: د ب أ
