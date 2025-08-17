الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة العشرات في زلزال هز سولاويسي الإندونيسية

إصابة العشرات في زلزال هز سولاويسي الإندونيسية
17 أغسطس 2025 12:40

ذكر مسؤول في إندونيسيا أن 29 شخصاً على الأقل أصيبوا، من بينهم اثنان في حالة حرجة، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة سولاويزي، وسط إندونيسيا صباح اليوم الأحد.

وتم نقل 13 من المصابين إلى منشآت طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو بمقاطعة سولاويزي الوسطى، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث عبد المهاري.

وضرب الزلزال مدينة بوسو في الساعة الخامسة و38 دقيقة صباح اليوم الأحد(2138 بتوقيت جرينتش أمس السبت) وكان مركزه على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت السلطات أنه لا يوجد أي احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وشعر السكان بالزلزال الذي استمر حوالي 15 ثانية في العديد من القرى في منطقة بوسو بيسيسير، مما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم. وقال المتحدث إنه طلب من السكان البقاء في حالة تأهب تحسباً لحدوث هزات ارتدادية وتجنب المباني المتضررة. 

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يهز سولاويسي في إندونيسيا
زلزال يضرب مدينة الأغواط الجزائرية
المصدر: وكالات
زلزال إندونيسيا
زلزال
إندونيسيا
آخر الأخبار
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
الرياضة
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
اليوم 13:25
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بتعاقده مع واتارا
الرياضة
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بالتعاقد مع واتارا
اليوم 13:21
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
علوم الدار
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
اليوم 13:10
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
التعليم والمعرفة
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
اليوم 13:02
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
علوم الدار
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©