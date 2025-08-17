باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 344

ذكر مسؤولون أن رجال الإنقاذ واصلوا عمليات البحث عن ضحايا وسط الطمي والحطام في مناطق بإقليم خيبر باختونخوا، بعد أن تسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن أمطار موسمية استمرت لأيام عن مقتل 344 شخصاً في الإقليم خلال 48 ساعة.





وأصيب 137 شخصاً على الأقل، عندما انهارت المنازل وجرفت السيول السكان والماشية والمركبات، حسب صحيفة باكستان تريبيون اليوم الأحد. وذكر مسؤولون أن حجم الدمار أجبر الحكومة الإقليمية لإعلان ست مناطق- بونر وباجور وسوات وشانجلا ومانسهرا وباتاجرام- مناطق منكوبة بالكارثة. ودمرت آلاف المنازل وجرفت المياه الطرق الرئيسية ، بما في ذلك جسور وطرق ربط، مما أدى إلى تعقيد عمليات الإنقاذ والإغاثة.