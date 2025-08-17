الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 344

باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 344
17 أغسطس 2025 11:44

ذكر مسؤولون أن رجال الإنقاذ واصلوا عمليات البحث عن ضحايا وسط الطمي والحطام في مناطق بإقليم خيبر باختونخوا، بعد أن تسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن أمطار موسمية استمرت لأيام عن مقتل 344 شخصاً في الإقليم خلال 48 ساعة.


وأصيب 137 شخصاً على الأقل، عندما انهارت المنازل وجرفت السيول السكان والماشية والمركبات، حسب صحيفة باكستان تريبيون اليوم الأحد. وذكر مسؤولون أن حجم الدمار أجبر الحكومة الإقليمية لإعلان ست مناطق- بونر وباجور وسوات وشانجلا ومانسهرا وباتاجرام- مناطق منكوبة بالكارثة. ودمرت آلاف المنازل وجرفت المياه الطرق الرئيسية ، بما في ذلك جسور وطرق ربط، مما أدى إلى تعقيد عمليات الإنقاذ والإغاثة.

 

