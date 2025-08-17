الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

150 مفقوداً جراء الفيضانات في باكستان

150 مفقوداً جراء الفيضانات في باكستان
17 أغسطس 2025 16:06

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في شمال غرب باكستان الأحد فقدان 150 شخصاً جراء فيضانات مفاجئة أودت بما لا يقل عن 344 شخصاً في باكستان.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في خيبر بختونخوا أسفنديار ختّاك: "في بونر، لا يزال نحو 150 شخصاً في عداد المفقودين، قد يكونون محاصرين تحت أنقاض منازلهم أو جرفتهم مياه الفيضانات"، مضيفاً أن عشرات آخرين مفقودون أيضاً في منطقة شانغلا.


وتحدى الآلاف من عناصر الإنقاذ الباكستانيين الأحد الأمطار والأوحال التي وصلت إلى مستوى الركبة، للوصول إلى منازل طمرت تحت صخور ضخمة بحثاً عن ناجين.

أخبار ذات صلة
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 344
قتلى ومفقودون بفيضانات في شمال الصين


وسُجلت معظم حصيلة القتلى في إقليم خيبر بختونخوا حيث يتوقع أن تشتد في الايام المقبلة قوة الأمطار الموسمية التي تسببت بفيضانات وانزلاقات تربة انهارت معها منازل.

المصدر: وكالات
باكستان
فيضانات
آخر الأخبار
مراسم توقيع الاتفاق في الدوحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة الكونغو وحركة "إم23" تسلمتا مسودة اتفاق سلام
اليوم 16:51
ختام متميز للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
ختام متميز للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 16:41
«لينستر» بطل «سانت ليجر» التجريبي في أيرلندا
الرياضة
«لينستر» بطل «سانت ليجر» التجريبي في أيرلندا
اليوم 16:37
رئيسة المفوضية الأوروبية تستقبل الرئيس الأوكراني قبل اجتماع في بروكسل
الأخبار العالمية
قادة أوروبيون يحضرون لقاء ترامب وزيلينسكي غدا
اليوم 16:35
ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي
الرياضة
ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©