أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

قادة أوروبيون يحضرون لقاء ترامب وزيلينسكي غدا

رئيسة المفوضية الأوروبية تستقبل الرئيس الأوكراني قبل اجتماع في بروكسل
17 أغسطس 2025 16:35

أعلن قادة دول أوروبية عدة، اليوم الأحد، أنهم سيتوجهون إلى العاصمة الأميركية واشنطن ليكونوا إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الاثنين.
وقالت  إنها ستتوجه مع العديد من القادة الأوروبيين الى واشنطن الاثنين، ليكونوا الى جانب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وكتبت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "بناء على طلب الرئيس زيلينسكي، سأنضم إلى الاجتماع مع الرئيس ترامب غدا في البيت الأبيض، إضافة إلى قادة أوروبيين آخرين".
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي الكسندر ستوب أنهم سيكونون حاضرين في واشنطن الاثنين، وكذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن "رئيس الجمهورية سيتوجه غدا إلى واشنطن إلى جانب الرئيس زيلينسكي والعديد من القادة اأاوروبيين بهدف مواصلة العمل التنسيقي بين الأوروبيين والولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم يصون المصالح الحيوية لأوكرانيا وأمن أوروبا".
وفي روما، أعلن مسؤول حكومي أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ستشارك أيضا في محادثات واشنطن مع ترامب.
الى ذلك، أعلنت فون دير لايين أن زيلينسكي سيكون في بروكسل بعد ظهر اليوم الأحد للمشاركة في اجتماع عبر الفيديو مع الحلفاء الأوروبيين في "تحالف الراغبين"، بهدف تحضير المراحل المقبلة لمباحثات السلام حول أوكرانيا بعد قمة دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وسيبحث المشاركون في الاجتماع قضية الضمانات الأمنية التي ستمنح لكييف في إطار اتفاق سلام محتمل. كذلك، سيتم التطرق، وفق دبلوماسيين، إلى ما يمكن أن يشكل خطوطا عريضة لهذا الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا.
وإثر اجتماعه الجمعة مع بوتين، أوضح ترامب أن جهوده باتت تركز على بلورة اتفاق سلام يتيح وضع حد للأزمة، من دون المرور بمرحلة وقف لإطلاق النار.
ويضم "تحالف الراغبين" غالبية الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلا عن دول غير أوروبية بينها كندا.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
تحالف الراغبين
الولايات المتحدة
وقف إطلاق نار
الأزمة الأوكرانية
